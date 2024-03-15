«Сухая и солнечная»: москвичам рассказали о погоде на вторую половину марта

Март в Москве в 2024 году может оказаться одним из самых сухих в истории наблюдений за погодой, рассказала kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Первая декада весны в Москве уже оказалась самой сухой за всю историю метеонаблюдений. А сейчас мы можем замахнуться и на весь март. Март 2024 может войти в пятерку самых сухих месяцев в истории. В ближайшие две недели выпадет максимум 10 мм осадков. Серьезных дождей и тем более снега пока вообще пока не видно в прогнозах», — отметила синоптик.

Она также отметила, что этой весной в столице часто бывает солнечная погода. По ее словам, во второй половине марта также ожидается большое количество часов солнечного сияния. Следующая аномалия в Московском регионе связана с сугробами — они до сих пор достигают 50-51 см, что в 1,5 раза больше нормы, добавила Позднякова.

Накануне Татьяна Позднякова говорила, что в первые дни марта в Москве стремительно потеплело, температура воздуха в среднем оставалась положительной. Однако это еще не говорит о приходе метеорологической весны, жителей столицы ожидает очередной похолодание, уточнила она.

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