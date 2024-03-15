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Стало известно, ради какой зарплаты россияне готовы три года не ходить в отпуск

RT: россияне назвали размер зарплаты, ради которой готовы отказаться от отпуска

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При зарплате в 496 тыс. рублей большинство россиян готовы отказаться от отпуска на три года – об этом заявили 53% участников соответствующего исследования. Еще почти половина россиян (47%) заявили, что нет такой суммы, из-за которой они могли бы согласиться работать так долго без отпуска, приводит RT результаты опроса.

Если говорить о столичном регионе, то здесь жители от отпуска готовы отказаться за 506 тыс. рублей в месяц. В Ленинградской области сумма несколько меньше – там россияне готовы три года не отдыхать за 482 тыс. рублей в месяц. В Новосибирске жители согласны работать без отдыха за 475 тыс. рублей.

Жители Нижнего Новгорода заявили, что готовы на три года отказаться от отпуска за 350 тыс. рублей в месяц, а Свердловской области – за 311 тыс. рублей в месяц.

Всего в исследовании сервиса «Работа.ру» приняли участие более 3,5 тыс. человек из разных регионов страны.

Накануне россиян с зарплатами менее 50 тыс. рублей призвали освободить от уплаты НДФЛ, а для работников с зарплатой от 50 до 80% тыс. рубле установить минимальный процент налога.

Ранее стала известна средняя зарплата курьера в России.

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