Губернатор Херсонской области проголосовал на выборах президента РФ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо одним из первых в регионе проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Он рассказал, что в Новой Каховке люди пришли на избирательные участки к семи утра, несмотря на то, что открывались они в восемь часов.

«Да и в Геническе то же самое. Я вот в начале восьмого ехал по городу и вижу, что к избирательным участкам уже идут люди», — поделился чиновник.

По его словам, это говорит о том, что жители Херсонской области ждали и готовились к этому дню. Согласно информации избиркома региона, всего в основные дни голосования в области будет открыт 61 стационарный участок.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее западные СМИ указали на рост экономики России перед выборами.