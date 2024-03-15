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Несколько детей погибли в результате ночного обстрела Донецка

Мэр Кулемзин: три ребенка погибли из-за обстрела ВСУ Петровского района Донецка

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Alexander Ermochenko/Reuters

Три ребенка погибли из-за ночного обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Девушка 2007 года рождения, девочка 2021 года рождения и мальчик 2014 года рождения», — написал он.

Кулемзин отметил, что было прямое попадание в один из домов частного сектора Петровского района с последующим возгоранием.

14 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что три местных жителя, получившие ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск за последние несколько дней, находятся в реанимации. Он отмечал, что накануне в больницу была доставлена женщина из Грайворона, ее состояние остается крайне тяжелым.

14 марта приграничные регионы России подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, особенно сильные были в Белгородской области.

Ранее Путин заявил, что атакой дронов Украина пытается сорвать президентские выборы в России.

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