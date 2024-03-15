Болгария впервые начнет открывать визы россиянам

С 1 апреля Болгария впервые будет выдавать россиянам шенгенские визы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство республики.

«Подача заявлений и последующая выдача шенгенских виз начнется после 1 апреля 2024 года. С подачей заявлений для шенгенских виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт Петербурге», — заявили в болгарском представительстве.

Уточняется, что выданные до 31 марта долговременные визы типа D, которые позволяют пребывание на территории Болгарии более 90 дней, также позволят кратковременные поездки в другие страны Шенгена.

Также выданные до той же даты визы типа C позволят въезжать только в Болгарию, на Кипр и в Румынию.

До этого ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Болгария начала подготовку к выдаче россиянам шенгенских виз с апреля.

При этом не уточняется, сколько времени потребуется российскому заявителю на получение документа.

Ранее в Европарламенте раскритиковали Польшу из-за визового скандала.