Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Архиепископа Кентерберийского, духовного главы Англиканской церкви, который выступил против «духа войны» и назвал Макрона «сомнамбулой, несущей бедствие». Об этом он написал в Telegram-канале.

Пушков написал: Весьма точная формулировка, поскольку Макрон и впрямь заигрывает с идеей отправки войск на Украину, в частности, в Одессу, как он заявил на днях, совершенно не думая о последствиях, словно у него сон разума, или разум упокоился под толстым слоем самолюбования и амбиций...».

Тем не менее в разговоре с журналистами Макрон также отрицал ухудшение отношений с российским коллегой Владимиром Путиным.

Французский лидер отметил, что в начале СВО он несколько раз созванивался с главой РФ. По его словам, он общался с Путиным чаще, чем другие главы государств.

«Это не холод, это не личное. И я не хочу делать это личным, это не имеет никакого смысла. Это не художественная литература, не серийный роман», — прокомментировал Макрон отношения с Путиным.

14 марта Макрон признал неготовность к «большой войне». Экономика Франции не готова к военному конфликту высокой интенсивности, подобному войне против России, уточнил лидер европейского государств

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.