Отец избил педофила, который домогался ребенка в автобусе по дороге в Диснейленд

Британский турист домогался девятилетней девочки по дороге в парижский Диснейленд. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в автобусе, который вез группу туристов в парижский Диснейленд. 52-летний британец домогался девятилетней девочки, ее отец заметил в телефоне дочери непристойное фото, избил туриста и обратился в полицию.

Правоохранители обыскали номер в отеле, где остановился мужчина и обнаружили в его ноутбуке интимные фото и видео, при этом злоумышленник пытался уничтожить улики.

Британцу было предъявлено обвинение в развращении несовершеннолетней, однако он избежал тюрьмы, мужчине назначено четыре года условно, он также обязан выплатить семье девочки две тысячи евро.

Ранее отец школьницы опоил ее подруг снотворным и домогался.