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Женщину, которая занялась спортом голой у себя во дворе, арестовали

В США арестовали женщину, которая голой занималась спортом в своем дворе

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Anne Arundel County Police/AACOPD/Twitter.com

Жительницу США арестовали после того, как ее соседи пожаловались на то, что женщина занимается спортом в своем дворе без одежды. Об этом сообщает издание WFSB.

По данным СМИ, 2 марта сосед 27-летней Алексис Харнетт обратился в полицию с заявлением на странное поведение женщины. Мужчина отметил, что Харнетт с голой грудью делала «нечто, напоминающее прыжки с разведением рук по сторонам». Зрителями это картины стал сосед и его несовершеннолетние дети. Мужчина снял гимнастику на видео и предоставил его полицейским в качестве доказательства своих слов.

Нарушительницу задержала полиция. Женщину отправили под домашний арест после того, как она внесла залог в размере 10 тыс. долларов.

Ранее на Сахалине в детской поликлинике провели эвакуацию из-за раздевшегося догола учителя.

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