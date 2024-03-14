Путин посмертно наградил подорвавшегося на мине замглавы района Белгородской области

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил медалью «За отвагу» заместителя главы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко. Указ опубликован на портале правовой информации.

«За <…> самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить медалью «За отвагу» Бородаенко Игоря Васильевича <…> (посмертно)», — указано в документе.

В середине декабря стало известно, что умер Игорь Бородаенко, подорвавшийся на мине. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Глава региона выразил соболезнования родным погибшего и заверил, что власти помогут всем, чем возможно.

До этого стало известно, что автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области. Это произошло в районе хутора Высокий.

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