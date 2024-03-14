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Путин посмертно наградил подорвавшегося на мине замглавы района Белгородской области

Путин посмертно наградил медалью замглавы района Белгородской области Бородаенко

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил медалью «За отвагу» заместителя главы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко. Указ опубликован на портале правовой информации.

«За <…> самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить медалью «За отвагу» Бородаенко Игоря Васильевича <…> (посмертно)», — указано в документе.

В середине декабря стало известно, что умер Игорь Бородаенко, подорвавшийся на мине. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Глава региона выразил соболезнования родным погибшего и заверил, что власти помогут всем, чем возможно.

До этого стало известно, что автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области. Это произошло в районе хутора Высокий.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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