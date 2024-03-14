Работа резервной линии питания восстановлена на Запорожской АЭС

Энергоснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая питалась по одной линии «Днепровская» классом напряжения 750 кВ, снова осуществляется по двум высоковольтным линиям, подключена резервная линия «Ферросплавная-1». Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрация станции.

По ее информации, в 18:15 14 марта высоковольтная линия энергоснабжения ЗАЭС 330 кв «Феросплавная -1» была введена в работу.

«На настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Феросплавная -1», — сказано в сообщении.

До этого Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что запорожскую АЭС 20 февраля отключили от последней резервной внешней линии электроснабжения.

По информации агентства, линию мощностью 330 кВ отключили из-за неисправности, возникшей на противоположном берегу реки Днепр (эта территория в данный момент находится под контролем Украины. — «Газета.Ru»).

Ранее Россия предостерегла Украину от попыток дестабилизировать обстановку вокруг ЗАЭС.