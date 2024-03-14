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Работа резервной линии питания восстановлена на Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС восстановили резервную линию питания мощностью 330 кВ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Энергоснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая питалась по одной линии «Днепровская» классом напряжения 750 кВ, снова осуществляется по двум высоковольтным линиям, подключена резервная линия «Ферросплавная-1». Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрация станции.

По ее информации, в 18:15 14 марта высоковольтная линия энергоснабжения ЗАЭС 330 кв «Феросплавная -1» была введена в работу.

«На настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Феросплавная -1», — сказано в сообщении.

До этого Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что запорожскую АЭС 20 февраля отключили от последней резервной внешней линии электроснабжения.

По информации агентства, линию мощностью 330 кВ отключили из-за неисправности, возникшей на противоположном берегу реки Днепр (эта территория в данный момент находится под контролем Украины. — «Газета.Ru»).

Ранее Россия предостерегла Украину от попыток дестабилизировать обстановку вокруг ЗАЭС.

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