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Российскому педофилу, похитившему 14-летнюю школьницу, вынесли приговор

СК: в Рязанской области осудили педофила, похитившего 14-летнюю школьницу

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Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области

Жителя Скопино признали виновным в похищении несовершеннолетней и надругательстве над ней. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Инцидент произошел 26 октября 2021 года в городе Ряжске. Мужчина 1976 года рождения поймал 14-летнюю школьницу и изнасиловал ее, после чего поместил ее в багажник автомобиля. Подростку удалось сбежать от похитителя и рассказать обо всем родителям, которые обратились в полицию.

Подсудимого приговорили к 13,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее на Алтае развращавшего детей в интернете иностранца-педофила осудили на 14 лет.

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