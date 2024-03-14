Российскому педофилу, похитившему 14-летнюю школьницу, вынесли приговор

Жителя Скопино признали виновным в похищении несовершеннолетней и надругательстве над ней. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Инцидент произошел 26 октября 2021 года в городе Ряжске. Мужчина 1976 года рождения поймал 14-летнюю школьницу и изнасиловал ее, после чего поместил ее в багажник автомобиля. Подростку удалось сбежать от похитителя и рассказать обо всем родителям, которые обратились в полицию.

Подсудимого приговорили к 13,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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