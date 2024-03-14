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Трое жителей Белгородской области попали в реанимацию после обстрелов ВСУ

Гладков: три жителя Белгородской области находятся в реанимации после обстрелов

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Shutterstock

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что три местных жителя, которые получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск за последние несколько дней, находятся в реанимации.

По его словам, накануне в больницу была доставлена женщина из Грайворона, ее состояние остается крайне тяжелым. Мужчина, пострадавший в результате сегодняшнего обстрела Белгорода, находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Врачи сделали ему необходимую операцию – пострадавший в сознании, дышит самостоятельно, заявил чиновник.

Он также сообщил, что еще один пострадавший мужчина был госпитализирован после обстрела Шебекино 12 марта.

«У него осколочные ранения брюшной полости, была проведена необходимая операция. Мужчина находится в сознании и в случае стабильных лабораторных показателей будет переведен в отделение хирургии», — написал глава региона.

14 марта приграничные регионы России подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, особенно сильные были в Белгородской области.

Ранее Путин заявил, что атакой дронов Украина пытается сорвать президентские выборы в России.

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