Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минюст РФ расширил перечень нежелательных организаций

Минюст России признал нежелательным немецкий «Форум имени Льва Копелева»

close
100%
Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции России расширило список иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, добавив в него немецкий «Форум имени Льва Копелева». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Форум назван в честь русского писателя-диссидента, литературоведа-германиста и правозащитника Льва Копелева. С 2001 года форум награждает лауреатов премией за мир и права человека.

Название организации значится в списке нежелательных на официальном сайте Минюста под номером 147. Как свидетельствуют материалы ведомства, Генпрокуратура решила признать ее нежелательной 19 февраля. Иных подробностей не приводится.

Некоторое время назад Минюст внес в перечень нежелательных организаций четыре немецкие НПО: «Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde («Германское общество изучения Восточной Европы»), Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. (Friedrich Ebert Stiftung, «Зарегистрированный Союз Фонд имени Фридриха Эберта»), OWEN — Mobile Akademie für Geschlechterdemokratie e.V. («Мобильная академия поддержки гендерной демократии и миротворчества»).

Ранее сообщалось, что в России могут расширить перечень нежелательных организаций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами