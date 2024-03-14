Минюст РФ расширил перечень нежелательных организаций

Министерство юстиции России расширило список иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, добавив в него немецкий «Форум имени Льва Копелева». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Форум назван в честь русского писателя-диссидента, литературоведа-германиста и правозащитника Льва Копелева. С 2001 года форум награждает лауреатов премией за мир и права человека.

Название организации значится в списке нежелательных на официальном сайте Минюста под номером 147. Как свидетельствуют материалы ведомства, Генпрокуратура решила признать ее нежелательной 19 февраля. Иных подробностей не приводится.

Некоторое время назад Минюст внес в перечень нежелательных организаций четыре немецкие НПО: «Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde («Германское общество изучения Восточной Европы»), Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. (Friedrich Ebert Stiftung, «Зарегистрированный Союз Фонд имени Фридриха Эберта»), OWEN — Mobile Akademie für Geschlechterdemokratie e.V. («Мобильная академия поддержки гендерной демократии и миротворчества»).

Ранее сообщалось, что в России могут расширить перечень нежелательных организаций.