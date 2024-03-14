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На АЭС «Фукусима-1» приостановили сброс очищенной воды из-за землетрясения

Kyodo: оператор АЭС «Фукусима-1» приостановил сброс очищенной воды со станции

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Eugene Hoshiko/Pool via Reuters

Оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» приостановил сброс очищенной воды со станции после землетрясения. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В публикации не уточнили информацию о причинах такого решения.

До этого стало известно, что в Японии проверили АЭС «Фукусима-1» после мощного землетрясения. Местные операторы атомных станций отчитались, что никаких аномалий, вызванных недавним землетрясением не зафиксировали. Кроме того, специалисты провели проверки на АЭС Токай-Дайни в префектуре Ибараки на острове Хонсю.

В четверг, 14 марта, стало известно, что подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксировали у берегов Японии, в префектуре Фукусима. В Токио сотрясались здания, но предупреждений о цунами не поступало. По первоначальным данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), что магнитуда землетрясения составляла 5,7.

Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии.

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Землетрясения в Японии
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