На АЭС «Фукусима-1» приостановили сброс очищенной воды из-за землетрясения

Оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» приостановил сброс очищенной воды со станции после землетрясения. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В публикации не уточнили информацию о причинах такого решения.

До этого стало известно, что в Японии проверили АЭС «Фукусима-1» после мощного землетрясения. Местные операторы атомных станций отчитались, что никаких аномалий, вызванных недавним землетрясением не зафиксировали. Кроме того, специалисты провели проверки на АЭС Токай-Дайни в префектуре Ибараки на острове Хонсю.

В четверг, 14 марта, стало известно, что подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксировали у берегов Японии, в префектуре Фукусима. В Токио сотрясались здания, но предупреждений о цунами не поступало. По первоначальным данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), что магнитуда землетрясения составляла 5,7.

Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии.