В Калининграде годовалый ребенок получил ожог 25% тела из-за неосторожности матери

В Калининграде женщина нечаянно опрокинула на годовалую дочь пароварку с кипятком. Об этом пишет издание «Клопс».

Несчастный случай произошел 13 марта в квартире семьи. Мать девочки запнулась, когда несла пароварку. Емкость опрокинулась, и на сидящего ребенка вылилось почти полтора литра горячей воды.

Отец семейства немедленно вызвал скорую помощь. Врачи доставили пострадавшую в больницу в тяжелом состоянии. У девочки диагностированы термические ожоги рук, туловища и шеи, всего повреждено около 25% кожного покрова.

Ранее годовалый мальчик оказался в больнице из-за капель от насморка.