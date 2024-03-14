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В Японии проверяют АЭС «Фукусима-1» после мощного землетрясения

NHK: оператор «Фукусима-1» проводит проверку на АЭС из-за землетрясения

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Kyodo/via Reuters

Оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» компания TEPCO ведет проверку на предмет возможных аномалий, вызванных землетрясением. Об этом сообщил телеканал NHK.

Вечером 14 марта в японской префектуре Фукусима зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8.

«По данным TEPCO, на АЭС «Фукусима-1» ... в настоящее время ведется проверка, нет ли каких-либо аномалий, вызванных недавним землетрясением», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Japan Atomic Power, в настоящее время специалисты также проверяют, нет ли каких-либо аномалий на АЭС Токай-Дайни в префектуре Ибараки на острове Хонсю.

В марте 2011 года в результате цунами, вызванного землетрясением, на АЭС «Фукусима-1» произошла мощная радиационная авария. Были разрушены аварийные генераторы, обеспечивающие питание для охлаждения реакторов. Это привело к трем ядерным расплавлениям, взрывам водорода и массовому выбросу радиоактивных материалов. Объем составил до 20 % от выбросов при Чернобыльской аварии.

Ранее серия мощных землетрясений произошла на западе Японии.

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