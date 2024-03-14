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Мужчина, столкнувший девушку под поезд в московском метро, стал фигурантом уголовного дела

В Москве возбудили дело на мужчину, столкнувшего девушку под поезд в метро

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МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

СК Москвы возбудил уголовное дело о покушении в отношении мужчины, который столкнул девушку под поезд в столичном метро. Об этом сообщает пресс-служба СК региона.

39-летний житель Москвы задержан по обвинению в покушении, следователи подозревают мужчину в том, что 13 марта он, находясь на платформе станции «Войковская» Московского метрополитена, на фоне неприязни повалил свою знакомую на пол платформы. Затем он с силой столкнул ее под электропоезд.

Машинист успел применить экстренное торможение, девушка не пострадала. Злоумышленнику не дали скрыться с места происшествия очевидцы, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее девушка лишилась ног после ссоры с возлюбленным в метро.

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