Обеспечивать безопасность в Москве во время выборов будут более 18 тыс. человек

Обеспечивать безопасность в Москве во время выборов президента РФ будут 18,5 тысячи человек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

«Общественный порядок в Москве во время выборов президента России с 15 по 17 марта ежедневно будут обеспечивать более 18,5 тысячи человек», — говорится в сообщении.

Избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта с 08:00 до 20:00, уточнили на портале.

До этого председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова во время заседания в информационном центре ЦИК РФ заявила, что релоканты создали вне России сеть штабов по дискредитации выборов президента Российской Федерации. Также она предупредила о готовящихся акциях по срыву голосования граждан России за рубежом.

Незадолго до этого Памфилова заявляла, что решение провести многодневное голосование на президентских выборах в 2024 году приняли по запросу россиян.

Ранее политолог назвала участие в выборах президента актом патриотизма.