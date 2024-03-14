Пенсионерка лишилась трех квартир после звонков мошенников

Жительница города Свободный пять месяцев общалась с мошенниками и лишилась всех накоплений и трех квартир. Об этом сообщает пресс-служба МВД Амурской области.

61-летняя жительница города Свободный с сентября 2023 года по февраль 2024 года общалась в мессенджерах с неизвестными, которые представлялись сотрудниками портала «Госуслуги» и службы безопасности Центробанка.

Аферисты убедили пожилую женщину в том, что неизвестные получили доступ к ее банковским счетам и документам на недвижимость и пытаются списать деньги с ее вкладов и продать квартиры. Поверив мошенникам, россиянка сама перевела им все деньги и продала три квартиры.

В марте 2024 года женщина обратилась в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее россиянка «инвестировала» в мошенников пять млн рублей своей соседки.