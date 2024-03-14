Путин предложил провести заседание Госсовета и Совета по нацпроектам

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с правительством предложил в мае 2024 года провести совместное заседание Государственного совета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом сообщает ТАСС.

29 февраля Путин заявил, что все объявленные им во время послания Федеральному собранию новые нацпроекты должны быть утверждены до конца года и скоординированы между собой.

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ объявил о запуске четырех национальных проектов. Нацпроекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и «Молодежь России» будут направлены на улучшение качества жизни. Нацпроект «Кадры» призван помочь в профессиональном развитии россиян, их обучении и подготовке.

До этого Путин заявил, что национальные проекты и планы развития регионов, учебники для вузов и школ должны обязательно проходить научную экспертизу.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».