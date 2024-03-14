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Россиянка устроила взрыв в уральском банке после разговора с мошенниками

В Свердловской области мошенники заставили женщину взорвать офис банка

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Depositphotos

В Свердловской области мошенники убедили женщину взорвать здание банка, чтобы помочь спецназу. Об этом сообщает Baza.

Налет на банк совершила 13 марта жительница Первоуральска. Женщина проникла в офис на улице Вайнера, кинула в сторону сидений для клиентов петарду и скрылась. По данным Telegram-каналa, через пять минут она вернулась на место происшествия и подожгла еще одну петарду у входа. Дым распространился по залу, и банковские служащие и посетители испугались, однако обошлось без пострадавших.

Местную жительницу задержали и увезли на допрос, на котором она призналась, что делала все по указанию «сотрудника ФСБ». Оказалось, что аферист, с которым женщина общалась по телефону, убедил ее в том, что это отделение банка необходимо взорвать. По словам собеседника, сотрудники офиса сотрудничали с мошенниками и делились с ними данными клиентов, и взрыв в банке должен был стать началом операции спецназа по выявлению преступников.

Кроме того, мошенники убедили россиянку взять кредит и продать свою машину, чтобы переправить наличные на «безопасные счета». На обманутую мать двоих детей завели уголовное дело о хулиганстве. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Архангельской области задержали мужчину, который запустил фейерверк в отделении банка.

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