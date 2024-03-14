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Врач развеял известный миф о женском алкоголизме

Врач Исаев: женский алкоголизм является излечимым

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Depositphotos

Вопреки распространенному убеждению о том, что женский алкоголизм неизлечим, даже от тяжелых его форм можно избавиться. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил психиатр-нарколог, эксперт общественной палаты РФ Руслан Исаев. По его словам, различия между мужской и женской зависимостью искусственно раздуты.

«Даже были попытки представить его (женский алкоголизм. — «Газета.Ru») как отдельное заболевание, однако наука говорит, что отличия не столь существенны. Больше имеют значение индивидуальные и биологические особенности конкретного человека, нежели гендерные различия», — рассказал Исаев.

Он добавил, что у женщин зачастую алкоголизм развивается после 40 лет. Причинами, по его словам, могут стать депрессия, неудачные семейные истории или тревожное расстройство.

Психиатр-нарколог, главный врач клиники «Нейро-пси» Владимир Каторгин до этого предупреждал, что употребление более двух порций алкоголя (100 миллиграммов чистого спирта) в неделю может быть признаком бытового алкоголизма.

Если алкоголь вызывает проблемы со сном, настроением, аппетитом, либо растут частота употребления спиртного и количество напитков, стоит обратиться обратиться к психологу или к психотерапевту. При необходимости они направят к профильному специалисту, объяснил специалист.

Ранее нарколог назвал причины рекордного потребления россиянами крепкого алкоголя.

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