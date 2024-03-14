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Полиция Запорожья не исключила провокаций Украины на выборах

Глава ГУ МВД Запорожья Колтунов не исключил провокаций Киева во время выборов

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Правоохранители Запорожской области не исключили провокаций со стороны украинских властей для срыва голосования на президентских выборах. С таким заявлением на пресс-конференции выступил начальник регионального главка МВД Олег Колтунов, передает РИА Новости.

По его словам, украинская сторона предпринимает попытки «совершения различных противоправных актов». Колтунов считает, цель противника — «сорвать выборы» или «опорочить голосование».

Начальник ГУ МВД по Запорожской области обратил внимание, что полиция ведет круглосуточную работу по пресечению подобных попыток. Он обратился к местным жителям с просьбой об особой бдительности, призвал соблюдать личную безопасность и оперативно звонить в полицию, если что-то им покажется подозрительным.

Накануне ЕК не ответила, признает ли ЕС результаты президентских выборов в России.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что страны «Большой семерки» планируют «никогда не признавать» результаты выборов, проведенных на новых территориях Российской Федерации на данный момент времени и в будущем.

Ранее зампред Совета безопасности, председатель фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал президентские выборы главным политическим событием в стране.

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