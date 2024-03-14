HR-специалист дала советы, которые помогут не нарваться на мошенников при поиске работы

При поиске работы важно прежде всего изучать описание вакансии, а также оценить, как составлено объявление, чтобы вовремя распознать в работодателе мошенника. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, вакансии мошенников часто бывают похожи на призыв к действию. Кроме того, в них могут отсутствовать конкретные профессиональные и личные требования.

«В вакансии может быть написано что-то в духе: «Вы активны, от 18 до 70 лет, работать всего три часа в день, ничего сложного. Позвони прямо сейчас, работа ждет тебя». По факту, когда люди приходят туда, часто выясняется, что они должны что-то заплатить. Нормальный работодатель никогда никаких денег не берет и приобретать товар тоже не просит. Поэтому этот момент сразу должен насторожить», — отметила Лоикова.

Обезопасить себя можно и изучением сайта компании, а также ее страниц в социальных сетях, продолжила эксперт. Можно также поискать пресс-релизы и найти отзывы о работодателе. Если сомнения все же сохранились, специалист советует поискать в соцсетях людей, которые когда-то там работали, и попросить поделиться своим впечатлением о работе.

Заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова до этого говорила, что работодатели не могут штрафовать сотрудников ни за какую провинность, потому что это не предусмотрено в трудовом законодательстве.

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