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Россиянка получила ожоги из-за вспыхнувшей стиралки

«78.ru»: в Петербурге женщина попала в больницу из-за вспыхнувшей стиралки

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Pixabay

Жительница Калининского района Петербурга попала в больницу с ожогами из-за возгорания стиральной машинки. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Комсомола, о пожаре в квартире сообщила ее владелица. Женщина успела сама потушить возгорание, помощь пожарных не потребовалась.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение с ожогами, женщина рассказала, что на кухне неожиданно вспыхнула стиральная машина.

Ранее в Кузбассе семилетний ребенок получил жуткий ожог водой из-под крана.

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