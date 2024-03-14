Три иностранца совершили дерзкую кражу 46 млн рублей у московского бизнесмена

В Москве трое иностранцев украли сумку с 46 млн рублей из машины бизнесмена. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, 28-летний предприниматель обратился в полицию с заявлением о краже. По его словам, 12 марта он отправил в банк своего водителя с сумкой, в которой лежали 46 млн рублей. Шофер припарковал автомобиль и отошел, а когда вернулся, то увидел разбитое стекло. Сумка с деньгами пропала.

Правоохранительные органы по горячим следам задержали троих подозреваемых. Ими оказались граждане Грузии 28, 32 и 38 лет, не имеющие регистрации в России.

Ранее в Петербурге бизнесмен инсценировал угон автомобиля и обратился в полицию.