Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК возбудил уголовное дело после обстрелов ВСУ Белгородской области

СК завел дело после гибели и ранений людей из-за обстрелов Белгородской области

Следователи возбудили уголовное дело по фактам гибели и ранений людей после обстрелов украинскими войсками Белгородской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По ее словам, военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают обстреливать гражданские объекты в в этом регионе, «применяя вооружение, имеющее высокие поражающие свойства, в том числе реактивные системы залпового огня западного производства». Петренко заявила, что в четверг, 14 марта, в результате украинской атаки были уничтожены два автомобиля в Белгороде, находившиеся за рулем мужчина и женщина не выжили.

Кроме того, повреждения получили частные домовладения, тренажерный клуб и здания на территории учреждения здравоохранения, рядом с которыми не находились никакие военные объекты. В результате были ранены несколько человек.

Как подчеркнула Петренко, СК РФ «принимает все необходимые меры для установления причастных к этим и другим подобным преступлениям и привлечения их к уголовной ответственности».

14 марта приграничные регионы России подверглись обстрелам, особенно сильные были в Белгородской области.

По информации Минобороны РФ, в этот же день средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над территорией Белгородской области 12 беспилотников, над Курской областью — три дрона. Над Белгородской областью также были уничтожены восемь реактивных снарядов.

Ранее Путин заявил, что атакой дронов Украина пытается сорвать президентские выборы в России.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами