СК возбудил уголовное дело после обстрелов ВСУ Белгородской области

Следователи возбудили уголовное дело по фактам гибели и ранений людей после обстрелов украинскими войсками Белгородской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По ее словам, военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают обстреливать гражданские объекты в в этом регионе, «применяя вооружение, имеющее высокие поражающие свойства, в том числе реактивные системы залпового огня западного производства». Петренко заявила, что в четверг, 14 марта, в результате украинской атаки были уничтожены два автомобиля в Белгороде, находившиеся за рулем мужчина и женщина не выжили.

Кроме того, повреждения получили частные домовладения, тренажерный клуб и здания на территории учреждения здравоохранения, рядом с которыми не находились никакие военные объекты. В результате были ранены несколько человек.

Как подчеркнула Петренко, СК РФ «принимает все необходимые меры для установления причастных к этим и другим подобным преступлениям и привлечения их к уголовной ответственности».

14 марта приграничные регионы России подверглись обстрелам, особенно сильные были в Белгородской области.

По информации Минобороны РФ, в этот же день средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над территорией Белгородской области 12 беспилотников, над Курской областью — три дрона. Над Белгородской областью также были уничтожены восемь реактивных снарядов.

Ранее Путин заявил, что атакой дронов Украина пытается сорвать президентские выборы в России.