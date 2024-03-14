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Врач предостерегла от самостоятельного лечения камней в почках

Нефролог Козина: самостоятельно лечить камни в почках опасно

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hopkinsmedicine.org

Врач-нефролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Козина в интервью РИАМО предупредила об опасности самостоятельного лечения камней в почках. Она подчеркнула, что назначить терапию или хирургическое вмешательство для конкретного типа камней может только специалист.

«Экспертная оценка таких советов подтверждает, что без надлежащего медицинского наблюдения и профессионального вмешательства это может привести к осложнениям. Ведь лечение мочекаменной болезни зависит от многих факторов, которые может оценить и учесть только специалист», — сказала Козина.

Она добавила, что чаще всего мелкие камни выходят из организма естественным способом с мочой при приеме большого количества жидкости. Однако, по ее словам, если камень вызывает повторяющиеся эпизоды невыносимой боли, почечную колику, а также закупорку мочевых путей, то удаление необходимо.

До этого Козина отмечала, что одной из причин образования камней в почках может быть несбалансированное питание. В частности, избыточное употребление животного белка. Также, по ее словам, опасность представляет большое количество продуктов, богатых оксалатами, таких как шоколад или грецкий орех.

Ранее врач рассказал, какие продукты можно есть в зависимости от вида камней в почках.

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