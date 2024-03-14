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Россиянам рассказали, какое питание приводит к образованию камней в почках

Врач Козина: несбалансированное питание приводит к образованию камней в почках

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Одной из причин образования камней в почках может быть несбалансированное питание. В частности, избыточное употребление животного белка. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-нефролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Козина. Также, по ее словам, опасность представляет большое количество продуктов, богатых оксалатами, таких как шоколад или грецкий орех.

«К образованию камней может привести недостаток некоторых витаминов и микроэлементов, например магния, кальция. Также недостаточное употребление жидкости может привести к концентрации минералов в моче, что увеличивает риск образования камней, а также некачественная «жесткая» вода», — продолжила врач.

Она добавила, что среди факторов риска также малоподвижный образ жизни, сухой климат и т.д.

До этого Козина отмечала, что употребление минимум полутора литров воды в сутки поможет избежать образования камней в почках. Жидкость, по ее словам, нужно пить равномерно в течение дня. Также она посоветовала включить в рацион больше фруктов, овощей и зерновых продуктов.

Ранее врач назвал вид камней в почках, которые можно растворить.

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