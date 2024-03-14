В Пулково на час задержали самолет до Баку из-за панической атаки у пассажирки с ребенком

В петербургском аэропорту задержали вылет рейса в Баку из-за ухудшения самочувствия женщины, путешествовавшей с ребенком. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сегодня одной из пассажирок стало плохо перед взлетом. Все случилось, как утверждают свидетели, уже после завершения посадки. Тогда 34-летняя путешественница начала задыхаться.

«Все это сопровождалось ужасными криками ее ребенка», — рассказал очевидец.

По предварительным данным, у матери младенца произошла паническая атака. Другие пассажиры стали переживать о ее самочувствии, и в итоге женщину сняли с рейса и доставили в медпункт. Затем она ушла вместе с ребенком в детскую комнату. Сейчас с ней, как сообщает издание, все в порядке.

Задержанный почти на час рейс вылетел в Баку в 11:38.

Ранее подравшуюся с полицейскими россиянку сняли с рейса после дебоша при посадке в самолет.