Украинские СМИ сообщают о взрыве в Харькове

Взрыв произошел в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Подробная информация не приводится.

В настоящее время в Харьковской области действует воздушная тревога.

Утром 14 марта «Зеркало недели» также сообщало о взрывах в Харькове.

До этого сообщалось о взрывах в Одессе. 13 марта в двух областях Украины объявляли воздушную тревогу. Речь шла о Харьковской и Сумской областях. Тревогу в обоих регионах объявляли одновременно в 09:25 (мск).

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее ученые сообщили, что контузия от взрыва повышает шансы развития болезни Альцгеймера.