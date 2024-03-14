Волгоградцев возмутило видео с сотрудницей скорой помощи, которая приехала на вызов пьяной

В Волгограде сняли на камеру сотрудницу скорой помощи, которая якобы приехала на работу в состоянии алкогольного опьянения. Видео, записанное местной жительницей, опубликовал Telegram-канал «Волгоград».

На записи видно, что фельдшер скорой помощи не может устоять на ногах и роняет чемодан-укладку с медикаментами. Женщина не смогла пройти без падений от машины до подъезда, и в итоге ей стали помогать вызвавшие медиков местные жители. Они утверждают, что на видео запечатлена врач Чернышковской ЦРБ, которая уже не раз выполняла свои служебные обязанности, будучи пьяной.

В региональном министерстве здравоохранения ситуацию еще не комментировали. Будет ли наложено на медика дисциплинарное взыскание, пока неизвестно.

Ранее в Волгограде уволили медиков скорой помощи, которые грубо обращались с пациентом.