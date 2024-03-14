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Российские таможенники изъяли 90 силиконовых лиц на границе с Эстонией

На границе с Эстонией российские таможенники изъяли 90 силиконовых лиц

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Северо-Западное таможенное управление

Российские таможенники на границе с Эстонией нашли в рюкзаке мужчины 90 силиконовых лиц. Об этом сообщает Северо-Западное таможенное управление.

По данным ведомства, инцидент произошел на автомобильном пропускном пункте Ивангород на российско-эстонской границе. Кингисеппские таможенники обнаружили в рюкзаке у гражданина Эстонии 90 силиконовых муляжей человеческих лиц весом 7,4 килограмма. При этом мужчина заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию.

Мужчина пояснил, что купил их в России для доставки в Эстонию. Такие силиконовые лица используют для обучения художественной татуировке и пирсингу. Чеки на товар у него отсутствовали.

Партию признали коммерческой и возбудили дело об административном правонарушении. Изделия направили на экспертизу для установления их рыночной стоимости.

Ранее в ФТС России рассказали о самых нелепых попытках провезти драгоценности через границу.

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