Врач рассказала, как избежать образования камней в почках

Употребление минимум полутора литров воды в сутки поможет избежать образования камней в почках. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-нефролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Козина. При этом, по ее словам, суточная норма для пациентов с мочекаменной болезнью — 2,5 литра, за исключением страдающих сердечной недостаточностью.

«Включайте в рацион больше фруктов, овощей и зерновых продуктов. Поможет и «нормализация» образа жизни. Борьба с ожирением или гипертензией может снизить риски образования камней», — продолжила врач.

Она добавила, что пить жидкость нужно равномерно в течение дня. Кроме того, по ее словам, важно контролировать употребление продуктов, богатых оксалатами и пуринами.

Заведующий урологическим отделением НКЦ №2 Российского научного центра хирургии им. Б.В. Петровского Сергей Королев до этого назвал вид камней в почках, которые можно растворить.

По его словам, только уратные камни, состоящие из солей мочевой кислоты, можно разрушить при помощи лекарственных препаратов. Два других вида — фосфатные и оксалатные, невозможно удалить таким способом.

Ранее врач рассказал, какие продукты можно есть в зависимости от вида камней в почках.