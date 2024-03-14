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В Петербурге надругались над 16-летней девушкой в состоянии наркотического отравления

В Петербурге неизвестные изнасиловали 16-летнюю девушку под наркотиками

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В Петербурге 16-летнюю девушку госпитализировали в состоянии наркотического отравления. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Кудрово, в квартире дома на Итальянском переулке. По версии правоохранителей, в период с 4 по 5 февраля петербурженку изнасиловали.

Заставляли ли несовершеннолетнюю принимать наркотики, неизвестно. Каким типом запрещенных веществ отравилась пациентка, врачам установить не удалось.

На данный момент полиция ищет виновных.

До этого в Парголово надругались над 18-летней студенткой из Якутии. Подозреваемым оказался 20-летний молодой человек, который ранее привлекался к ответственности за грабеж.

Ранее в Омске студенты изнасиловали однокурсника.

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