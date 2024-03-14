Россиян с зарплатами меньше 50 тыс. рублей призвали освободить от налогов

Россиян с зарплатами менее 50 тыс. рублей следует освободить от уплаты НДФЛ, а для более обеспеченных граждан действительно нужна прогрессивная шкала в зависимости от дохода, уверен экс-министр труда, экономист Сергей Калашников. Для граждан с зарплатами от 50 до 80 тыс. рублей процент налога должен быть ниже, чем обычные 13%, заявил он в беседе с НСН.

Экономист напомнил, что в России планируют взять за самую низкую границу для повышения налога доход в размере 1 млн рублей, и заявил, что это «маловато». По его мнению, для бедных россиян налоги нужно отменить совсем, а для богатых – повысить.

«Думаю, тех, кто ежемесячно зарабатывает менее 50 тысяч рублей, следовало бы освободить от НДФЛ. С зарплатами от 50 до 80 тысяч рублей налог должен быть минимальным, ниже 13%, а дальше – по прогрессивной шкале», — уверен экс-министр труда.

Если инициативу о введении прогрессивной шкалы утвердят в обсуждаемом виде, то работодатели могут пойти на серые схемы и выдавать зарплаты в конвертах, считает Калашников. Так как на фонд оплаты труда насчитываются соцвыплаты, то распределение к налогу на доходы будет неравномерным, объясни он.

«Поэтому там, где будет возможность, начнут уходить в серые схемы и платить зарплату в конвертах», — заключил Калашников.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил модернизировать налоговую систему в России до 2030 года. В частности, он призвал перейти к более справедливому распределению налогового бремени, увеличив нагрузку для людей с более высокими доходами.

Ранее в Госдуме рассказали, когда рассмотрят переход на прогрессивное налогообложение в России.