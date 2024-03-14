Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на Белгород

Система противовоздушной обороны (ПВО) Белгорода сбила 10 воздушных целей на подлете к городу. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который отчитался о последствиях атаки на административный центр региона 14 марта.

В ходе обстрелов был взорван автомобиль, за рулем которого была женщина. Она не выжила, и Гладков выразил соболезнования ее родным и близким.

Еще троих пострадавших доставили во 2-ю городскую больницу. У двух женщин зафиксировали баротравмы, а у мужчины — осколочное ранение плеча.

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Также, по словам губернатора, обстрелы украинских войск повредили несколько квартир в восьми многоэтажках, три частных дома и три хозяйственных субъекта. Кроме того, треснули окна в образовательном учреждении, и получили повреждения 13 автомобилей.

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Помимо этого, атака ВСУ повредила дома на трех улицах в поселке Беловской Белгородского района. В одном здании осколки осекли ноги трем детям, но госпитализация им не понадобилась.

Утром 14 марта над Белгородской областью были уничтожены восемь реактивных снарядов. По данным министерства обороны России, воздушные цели сбили над регионом в 8:30 (мск). Таким образом, российские военнослужащие пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку.

Ранее в Белгороде сообщили о громком взрыве в центре города.