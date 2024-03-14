Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Авиаэксперт предрек скачок цен на авиабилеты в России

Авиаэксперт Гусаров: до конца 2024 года цены на билеты вырастут минимум на 10%

close
100%
Depositphotos

В этом году в среднем цены на авиабилеты для перелетов по России вырастут на 10%. Возможны и различные «непредвиденные факторы», которые могут спровоцировать более высокий рост, заявил авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с НСН.

«Если брать статистику и полеты по России, по итогу 2023 года средний чек оказался буквально на несколько процентов выше, чем в 2022 году. В 2024 году цены будут неизбежно расти, инфляция растет и все дорожает», — пояснил специалист.

Если компании не будут повышать стоимость билетов, то могут столкнуться не только со значительными убытками, но и с банкротством, как это было в 2021-22 годы, считает Гусаров.

Говоря о «сюрпризах», которые могут спровоцировать более стремительный рост цен на авиабилеты, эксперт привел в пример стоимость топлива, которое может резко подорожать. В этом случае цены авиакомпаниям придется повышать быстрее, заключил авиаэксперт.

Напомним, по данным аналитиков, цены на авиабилеты экономкласса в России в январе подскочили на 11,2%. В пиковую неделю с 23 по 29 января рост составил 4,7%.

Президент Владимир Путин ранее поддержал предложение о субсидиях на авиабилеты в Калининград.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами