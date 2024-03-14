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Вандалы подожгли венок и повредили мемориал в Оренбургской области

В Оренбургской области вандалы подожгли венок и повредили мемориал

В Оренбургской области неизвестные вандалы подожгли венок и повредили мемориал. Об этом сообщает Telegram-канал »Окувандык.рф».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Кувандыке возле стадиона «Криолит». Неизвестные вандалы подожгли венок, который находился у памятника воинам-интернационалистам в мемориальном комплексе.

В результате горения венка оказался поврежден памятник — часть монумента закоптилась. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не сообщаются.

На инцидент обратило внимание УМВД России по региону. Ведомство проводит мероприятия для установления личности ответственного за акт вандализма.

Ранее московских подростков обвинили в повреждении мемориальных табличек в парке.

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