Вандалы подожгли венок и повредили мемориал в Оренбургской области

В Оренбургской области неизвестные вандалы подожгли венок и повредили мемориал. Об этом сообщает Telegram-канал »Окувандык.рф».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Кувандыке возле стадиона «Криолит». Неизвестные вандалы подожгли венок, который находился у памятника воинам-интернационалистам в мемориальном комплексе.

В результате горения венка оказался поврежден памятник — часть монумента закоптилась. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не сообщаются.

На инцидент обратило внимание УМВД России по региону. Ведомство проводит мероприятия для установления личности ответственного за акт вандализма.

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