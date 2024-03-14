В мэрии Еревана проводятся обыски

В мэрии Еревана проходят обыски. Об этом Sputnik Армения сообщил пресс-секретарь муниципалитета Айк Костанян.

Уточняется, что следственные действия проводят сотрудники Антикоррупционного комитета в управлении мэрии по градостроительству и архитектуре.

В Антикоррупционном комитете заявили, что их сотрудниками проводятся соответствующие действия во втором корпусе мэрии, но в рамках какого дела, пока не могут рассказать.

7 марта сообщалось, что пресс-служба МВД по Республике Татарстан опубликовала видео обыска автомобиля Ford, в котором было найдено взрывчатое вещество.

Автомобиль Ford попал в поле зрения сотрудников ГИБДД Казани 5 марта. Машина была досмотрена, в ней оказалось 17 подозрительных цилиндрических предметов. Водитель, 64-летний пенсионер, вез эти предметы из Москвы в Хабаровск.

Ранее у художников в нескольких городах России прошли обыски.