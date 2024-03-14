Двоих граждан Украины задержали по подозрению в диверсии в Запорожской области

В Запорожской области двое граждан Украины задержаны по подозрению в диверсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ задержаны двое граждан Украины, предоставлявшие сведения о местоположениях военнослужащих ВС РФ для нанесения ракетно-артиллерийских ударов», — говорится в тексте.

Возбуждено уголовное дело по частям 2, 3 ст. 281 УК РФ «Диверсия».

5 марта сообщалось, что Ростовский областной суд приговорил к колонии строгого режима на сроки от 11 до 13 лет трех граждан Украины, которые собирали информацию о дислокации ВС РФ в Мелитополе Запорожской области.

1 марта стало известно, что сотрудники ФСБ в Луганской народной республике задержали жителя ЛНР, который вел шпионскую деятельность в пользу Службы безопасности Украины (СБУ). 29 февраля сообщалось, что двух жителей ЛНР задержали по подозрению в шпионаже.

Ранее в России впервые арестовали гражданина Южной Кореи за шпионаж.