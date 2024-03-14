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Росгвардия вместе с ВС РФ ведет бой с диверсантами у Теткино

Подразделения Росгвардии приняли участие в отражении нападения ДРГ на Теткино

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения Росгвардии приняли участие в отражении нападения украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) у поселка Теткино в Курской области. Об этом говорится в Telegram-канале Росгвардии.

«Росгвардейцы ведут бой совместно с военнослужащими Вооруженных Сил и сотрудниками пограничного управления ФСБ России», — говорится в сообщении.

О попытке прорыва украинских диверсантов сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) продолжают попытки проникнуть на территорию региона. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попытки войти своими ДРГ на территорию региона в районе поселка Теткино. Также он призвал жителей региона не распространять непроверенную информацию и проявлять бдительность.

Также Старовойт подчеркнул, что Курская область оказалась под угрозой атаки беспилотников.

Ранее Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино и село Пригородняя Слободка.

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