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ЕР внесла в Госдуму законопроект о доплате за наставничество на предприятиях

Андрей Турчак: наставничество закрепят в Трудовом кодексе как дополнительную работу

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Пресс-служба «Единой России»

К наставникам установят требования с учетом отраслевых особенностей, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он добавил, что для наставников также определят необходимые гарантии и статус.

«Указом президента уже учрежден знак отличия «За наставничество». Им награждаются лучшие наставники молодежи из числа работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, культуры и искусства, учителей, врачей, муниципальных и госслужащих», — отметил он.

Турчак добавил, что законопроект «Единой России» поможет сделать институт наставничества более привлекательным.

«В ряде регионов уже есть программы наставничества. Но единого системного подхода пока нет», — отметил он.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о двух пенсиях детям-инвалидам участников СВО.

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