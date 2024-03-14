Мужчины больше женщин ощущают тягу к романтике весной

Большинство россиян (82%) отметили, что весной они замечают изменение настроения в лучшую сторону. К такому выводы пришли аналитики медиахолдинга Rambler&Co, которые выяснили, как россияне чувствуют весеннее настроение.

Согласно опросу, 7% россиян считают, что весной настроение меняется к худшему, а 11% отметили, что весна никак не влияет на их внутреннее состояние.

Почти одинаковое количество мужчин и женщин (36% и 35% соответственно) рассказали, что весной они любят наблюдать за изменениями природы, а 29% мужчин и 30% женщин чаще гуляют на улице.

Чуть больше трети мужчин (35%) и половина женщин (47%) из тех, кому не нравится приход весны, заявили, что они недовольны резкой сменой погоды. Также 17% мужчин и 11% заявили, что их раздражают предложения друзей чаще заниматься активностями.

Около трети опрошенных мужчин (34%) считают, что термина «весеннее обострение» не существует. Такого же мнения придерживаются и 37% женщин. Также 20% мужчин и 11% женщин весной испытывают тягу к романтике.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 29 февраля по 7 марта 2024 года, охват составил 72 816 интернет-пользователей, среди которых 54% мужчин и 46% женщин.