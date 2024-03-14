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Девушку-подростка госпитализировали после падения на нее глыбы льда в Красноярске

В Красноярске на девушку упала глыба льда, ее госпитализировали

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Shutterstock

В Красноярске 17-летнюю девушку госпитализировали после падения на нее глыбы льда. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 6 марта на проспекте Свободный. Когда девушка-подросток проходила мимо жилого дома, на нее с козырька крыши упала глыба льда. Она вызвала скорую помощь.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Там ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и госпитализировали.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи проводят проверку и устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Коми на семилетнего мальчика упала глыба льда, его госпитализировали.

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