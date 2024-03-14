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Суд продлил срок содержания под стражей экс-совладельцу «Кофе Хауз» и «Азбуки вкуса»

Суд продлил содержание под стражей экс-совладельцу «Кофе Хауз» Якубовскому

Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Кириллу Якубовскому, бывшему совладельцу «Кофе Хауз» и «Азбуки вкуса». Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Якубовский обвиняется, в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему продлена мера пресечения до 15 апреля 2024 года.

19 февраля Кирилла Якубовского арестовали по уголовному делу о мошенничестве.

Якубовского задерживали в апреле 2023 года. Как рассказали агентству ТАСС в правоохранительных органах, бизнесмен был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Кирилл Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, который контролировал в том числе розничную сеть «Азбука вкуса». В 2014 году он продал свою долю партнерам, а также свои активы сети «Кофе Хаус».

Ранее комитет ГД одобрил законопроект о суммах ущерба от экономических преступлений.

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