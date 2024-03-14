Эксперты рассказали, в какое время суток можно есть орехи без вреда фигуре и здоровью

Орехи обладают высокой питательностью и богаты витаминами. Однако если употреблять их в неверное время, то они могут спровоцировать набор лишнего веса, а также привести к проблемам со здоровьем. Лучше всего есть орехи на завтрак или в качестве перекуса в дневное время, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Завтрак должен содержать микроэлементы, витамины, которые придадут человеку сил и чувство сытости. Орехи для этого отлично подходят, так как содержащиеся в них вещества направятся на расход энергии, а не отложение жира. Их можно есть натощак или добавлять в йогурт, овсянку, творог. Не рекомендуется сочетать орехи с мясом.

Специалисты советуют при выборе орехов для завтрака отдать предпочтение фундуку, кешью, грецкому ореху, миндалю, кедровым орешкам и фисташкам.

Есть орехи во время обеда эксперты не советуют, так как это может вызвать тяжесть в желудке. Это сытный продукт, который считается полноценным перекусом. Употреблять их этом качестве лучше всего до 15:00.

В орехах высокое содержание жира и калорий, вечером от них лучше отказаться, перекусывать ими перед сном крайне вредно, подчеркивают специалисты. Если во время ужина человек все-таки хочет съесть орехи, то лучше сочетать их с фруктами и овощами.

Взрослому человеку в день рекомендуется съедать не более 20-30 г орехов, а максимум — 50 г. Это примерно 10 штук миндаля или фундука, 5 штук грецких или столовая ложка кедровых орешков. По мнению экспертов, пользу здоровью они принесут только при умеренном потреблении.

Напомним, диетологи также отмечают, что орех макадамия может способствовать укреплению сердца и служить профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее эксперты назвали орехи, которые опасно есть в сыром виде.