Россиянам рассказали, что делать при обнаружении олененка на дороге

При обнаружении олененка на дороге в первую очередь важно показать его ветеринарным специалистам, которые оценят его состояние и определят его вид. Об этом Pravda.Ru рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

По его словам, важно узнать, является ли животное представителем краснокнижных.

«Дальше уже смотреть, лечить, если это необходимо, пристраивать или отпускать после восстановления обратно в природу. Если речь идет о том, что больное животное, тут надо быть максимально аккуратным, это может быть все что угодно. Самолечение может быть тоже неэффективным, а то может и навредить животному, поэтому нужно искать специалиста», — сказал эксперт.

Кроме того, Волков рекомендует позаботиться и о своей безопасности, в особенности если животное агрессивно. В частности, важно защитить руки, если есть возможность — перенести животное в контейнер. Специалист добавил, что при обнаружении дикого животного, которое нуждается в помощи человека, лучше всего сообщить об этом по номеру 112.

В январе сообщалось, что в Северо-Байкальском районе Бурятии инспекторы Бурприроднадзора спасли северного оленя, который едва не утонул, провалившись под лед на Байкале.

Ранее стало известно, в центр Владивостока зашел новый для России вид животного.