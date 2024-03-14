В Грайвороне Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал человек

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Грайворон в Белгородской области, один человек получил ранение. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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«В момент прилета снаряда рядом с продуктовым магазином находился мужчина. У него легкое ранение руки, медицинская помощь была оказана на месте», — написал он.

Глава региона заявил, что были повреждены несколько квартир многоквартирного дома, а также одно частное жилое домовладение. Кроме того, были посечены фасады и выбиты окна в двух учреждениях культуры, в зданиях сбытовой компании, газовой службы и в магазине.

«Повреждены три автомобиля, один из которых сгорел», — добавил Гладков.

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На местах обстрелов работают все оперативные службы.

Рано утром 14 марта Гладков сообщал, что Белгород подвергся атаке украинского беспилотника самолетного типа. Никто из местных жителей не пострадал.

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