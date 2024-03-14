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В жилом доме в Тбилиси произошел взрыв

Sputnik Грузия: в жилом корпусе в Тбилиси эвакуировали 93 семьи из-за взрыва

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Рано утром 14 марта в жилом корпусе в Тбилиси произошел взрыв с обрушением стены дома. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Грузия».

По данным канала, сильный взрыв произошел на первом этаже в жилом доме на улице Самтреди №2 в районе Дидубе. Из здания эвакуировали 93 семьи. Мэрия грузинской столицы отметила, что никто в результате инцидента не пострадал.

Администрация Дидубийского района обеспечила жильцам поврежденного комплекса размещение в гостиницах.

Специалисты собираются изучить здание и решат, можно ли жителям вернуться в свои дома.

«С первых же минут инцидента на месте были мобилизованы как сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям МВД и профильных ведомств, так и представители столичной мэрии и администрации Дидубийского района», — говорится в заявлении городских властей.

В России утром 6 марта на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы случилось чрезвычайное происшествие, спровоцировавшее пожар. В результате произошел взрыв. По информации правительства республики, все четыре котла ТЭЦ не пострадали и находятся в рабочем состоянии. Всего станция обслуживает порядка 60 домов.

Ранее сообщалось, что магаданский дом перенес пять пожаров за год.

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